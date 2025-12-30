La Ruota della Fortuna torna su Canale 5 con Gerry Scotti e Samira Lui. In questa nuova puntata, il campione commette un errore inatteso, suscitando reazioni imprevedibili. Lo show continua a intrattenere il pubblico con momenti di suspense e leggerezza, mantenendo la sua tradizione di coinvolgimento e divertimento.

Il quiz più amato di Canale 5 non va in vacanza. Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati alla carica con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. In gara ancora “Jimmy il fenomeno”, come il conduttore ha ribattezzato il campione di queste feste, che si è scontrato con gli sfidanti Gianna e Roberto. Sebbene i due gli abbiano dato del filo da torcere, ad avere la meglio è stato proprio lui. Peccato per la manche finale: ha sbagliato clamorosamente. Una gara agguerrita. Con il suo bel mini abito monospalla blu elettrico, Samira Lui ha fatto il suo ingresso in studio, come sempre accolta calorosamente da zio Gerry e dal pubblico presente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, il campione sbaglia clamorosamente. Samira: “Divento matta”

Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Scotti romantico: balla, loda Samira e punge il campione

Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Samira Lui commossa. E spuntano i Jalisse

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti perfido sul flop della Rai: Per noi è bellissimo. Poi beffa atroce per il campione; Jimmy perde l’automobile e 200mila euro a La Ruota della Fortuna per una sola risposta sbagliata; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti cambia il format: cosa succede stasera (e chi gioca); Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Antonio: la vincita faraonica e il rimprovero di Gerry Scotti.

La Ruota della Fortuna, il campione sbaglia clamorosamente. Samira: “Divento matta” - Samira Lui stavolta non è proprio riuscita a trattenersi di fronte al campione ch sbaglia clamorosamente: finale disastroso a La Ruota della Fortuna. dilei.it