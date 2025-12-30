La Romagna si conferma leader dell’ospitalità

La Romagna si conferma come una delle destinazioni preferite dai viaggiatori, grazie a strutture ricettive di qualità e un’accoglienza autentica. A Cesenatico, due rinomate realtà turistiche si distinguono, occupando le prime posizioni nelle classifiche di Tripadvisor per i giudizi positivi degli ospiti. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno della regione nel offrire esperienze di soggiorno soddisfacenti e di alto livello.

Due importanti realtà turistiche di Cesenatico sono in cima alle classifiche di Tripadvisor nei giudizi positivi dei vacanzieri. Sono la catena Club Family Hotel dell’imprenditore Andrea Falzaresi e la Batani Select Hotels dove Paola Batani ha il ruolo di punta nella grande catena dei migliori alberghi della riviera. Su quindici strutture del Club Family Hotel, la più importante catena in Europa di villaggi ed alberghi dedicati alle famiglie con bambini, dodici hanno vinto il Traveler’s Choice 2025, il premio assegnato alle strutture che, nell’ultimo anno, hanno ricevuto recensioni eccellenti da parte dei viaggiatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

