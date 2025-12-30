La Roma non fa sconti nemmeno all’amato De Rossi

La Roma torna alla vittoria, confermando la sua posizione in classifica. Nella partita di ritorno all’Olimpico contro il Genoa, i giallorossi hanno mostrato solidità e determinazione, senza concedere sconti. La sfida ha visto anche il ritorno di Daniele De Rossi, ex capitano, ora avversario, in una serata che ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione.

La Roma non fa sconti nemmeno a uno dei pezzi importanti della sua storia. Nella serata del ritorno di Daniele De Rossi (nella foto) all’Olimpico, stavolta da avversario, i giallorossi piegano senza problemi il suo Genoa e si riprendono il quarto posto in classifica. Soulé, Koné e Ferguson: tre squilli nella prima mezzora mettono subito in discesa la sfida per la Roma e a De Rossi non è rimasto che l’omaggio sentito dello stadio: prima le immagini sul maxi-schermo con le immagini dell’ex calciatore (616 presenze, secondo solo a Totti) e allenatore (30 panchine) giallorosso; poi gli abbracci con lo stesso Gasperini che lo aveva già battuto un anno e mezzo fa quando guidava l’Atalanta - e in sequenza con Dybala, Soulé e Mancini; infine i cori e gli striscioni («questa sarà sempre casa tua», il più bello) della curva Sud e della Tribuna Tevere oltre agli applausi di tutto il pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Paolo Di Canio non fa sconti: dalle critiche a Leao al modo di raccontare il calcio in Italia, fino all’ironia sui “salmonari” del Bodo Glimt e sulla Roma come apripista. Parole dirette, analisi senza filtri e una visione che continua a far discutere dentro e fuori dal ca - facebook.com facebook

