La Roma cerca nuovi elementi per rafforzare la propria difesa. Dopo aver puntato sul mercato per migliorare l’attacco, ora si concentra su possibili innesti nel reparto difensivo, considerando i profili di Disasi e Dragusin. La società valuta le opzioni per consolidare la linea arretrata e migliorare le prestazioni complessive della squadra nella seconda metà della stagione.

Roma, 30 dicembre 2025 – Non solo in attacco, la Roma è a caccia di rinforzi anche per la retroguardia. La coperta dietro è troppo corta e Gasperini ha chiesto un innesto alla società per allungare la rosa e renderla ancora più competitiva. Se per quanto riguarda l'attacco il profilo ideale individuato per rafforzare il reparto è quello di Zirkzee, per la difesa i nomi più caldi sono quelli di Disasi e Dragusin. Il primo è un difensore centrale che gioca nel Chelsea, che ha nella forza fisica una delle sue migliori caratteristiche. Dopo il prestito all' Aston Villa nella seconda parte della scorsa stagione, è tornato al Chelsea, dove, però, non riesce a trovare spazio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Roma a caccia di rinforzi in difesa: si pensa a Disasi e Dragusin

