La Ristopro a caccia di una scossa per ripartire.

La stagione 2025 della Ristopro Fabriano si sta rivelando complessa, con il derby di Jesi che ha evidenziato le difficoltà attuali. Dopo una serie di risultati deludenti, la squadra cerca di ritrovare fiducia e stabilità per affrontare al meglio le sfide future, lavorando su rinnovata determinazione e unità.

Il 2025 della Ristopro Fabriano si chiude in modo difficile. Il derby di Jesi lascia più domande che rabbia: la squadra esce battuta, con il peso di un momento complicato, tra fatica e ricerca di un’identità che sembra sfuggire. È in passaggi come questo che servono pazienza, unità e fiducia: la risposta può ancora arrivare. Il derby contro Jesi finisce 85-65, ma il punteggio racconta solo in parte una gara che ha messo in evidenza i limiti di una Fabriano in difficoltà tecnica e mentale. I biancoazzurri restano in partita per un tempo, poi si sciolgono nella ripresa sotto i colpi di una Jesi più organizzata e convinta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

