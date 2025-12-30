Tomas Lepri ha affrontato un percorso di rinascita nel calcio, passando dal fallimento del Rimini alla conquista della promozione in Serie B con la Reggiana. La sua storia dimostra come determinazione e impegno possano trasformare una crisi in un'opportunità, portando il club a nuovi successi. Un esempio di resilienza e professionalità nel calcio italiano.

Trasformare un incubo in un sogno. Ne è stato capace Tomas Lepri. Dal fallimento di Rimini alla Serie B con la Reggiana. Una porta nuovamente spalancata per il giovane difensore di Villa Verucchio (Rimini) che dopo pochi giorni dalla fine della squadra della sua città ha traslocato in Emilia per iniziare una nuova e grande avventura. Si chiude una porta e si apre un portone. Lepri, è proprio il caso di dirlo? "È proprio così. Anche se gli ultimi mesi passati a Rimini non li potrò mai dimenticare. Quanta amarezza. Ma dopo quel pericolo difficilissimo mi si sono aperte tante porte. Ho scelto la Reggiana perché credo che qui ci siano tutti i presupposti per crescere". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La rinascita di Tomas Lepri. Dal fallimento al salto in Serie B

