la riforma della giustizia spacca anche i riformisti dem

La riforma della giustizia ha generato divisioni anche tra i riformisti del centrosinistra. Il prossimo 12 gennaio, a Firenze, presso la Palazzina Reale di Santa Maria Novella, si terrà un incontro dedicato a chi sostiene il sì, affrontando le diverse posizioni e le implicazioni di questo dibattito politico. Un momento di confronto per approfondire le ragioni e le conseguenze della proposta di riforma.

“La sinistra che vota sì” si ritroverà a Firenze il prossimo 12 gennaio, alla Palazzina Reale Firenze di Santa Maria Novella. Il sì ovviamente è alla riforma della giustizia che separa le carriere dei magistrati e introduce due Csm. A organizzare l’incontro è LibertàEguale, storica associazione di cultura riformista presieduta da Enrico Morando e Stefano Ceccanti. Al convegno sarà presente un pezzo del riformismo italiano favorevole alla modifica costituzionale: Anna Bucciarelli, Anna Paola Concia, Benedetto Della Vedova, Carlo Fusaro, Claudia Mancina, Giovanni Pellegrino, Claudio Petruccioli, Cesare Salvi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

