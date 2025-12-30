La ricchezza a Bergamo fra ’400 e ’700 | un caso scuola

La storia della ricchezza a Bergamo tra il XVI e il XVIII secolo offre un esempio significativo di come l'accumulazione di ricchezze abbia influenzato la società locale. Il professor Alfani, nel suo volume «Come dèi fra gli uomini», analizza le dinamiche economiche e sociali di questo periodo, evidenziando le caratteristiche e le trasformazioni della ricchezza in un contesto storico determinante.

STORIA & ECONOMIA. Il professor Alfani ha tracciato una storia dei ricchi in Occidente nel volume «Come dèi fra gli uomini». Nel 1400 il 10% più ricco della popolazione a Bergamo deteneva il 54% dei beni e nel 1700 si sale al 63%. Dalla metà del Cinquecento in poi c'è una riduzione della mobilità sociale.

