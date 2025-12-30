la regina delle nevi di fantateatro torna per la befana

La Regina delle Nevi di Fantateatro torna in scena al Teatro Duse per la giornata dell'Epifania. Lo spettacolo, ispirato alla celebre fiaba di Hans Christian Andersen, propone un racconto natalizio adatto a tutte le età. Un’occasione per vivere una rappresentazione ricca di magia e tradizione, pensata per condividere momenti speciali in famiglia durante le festività.

