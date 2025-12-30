La reazione di Mosca al presunto attacco alla residenza di Putin

Mosca ha condannato come un atto ostile il presunto attacco con droni alla residenza di Vladimir Putin nella regione di Novgorod. La Russia ha attribuito l’evento all’Ucraina, che ne ha negato ogni coinvolgimento. La vicenda rappresenta un'ulteriore tensione nelle relazioni tra i due paesi, sollevando preoccupazioni sulla stabilità nella regione.

Mosca ha denunciato come un' azione ostile il presunto attacco con droni contro una residenza del presidente Vladimir Putin nella regione di Novgorod, attribuendone la responsabilità all' Ucraina, che respinge ogni coinvolgimento. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parlando con i giornalisti, ha definito l'episodio «un atto di terrorismo volto a far deragliare il processo negoziale» e ha confermato che, dopo quanto segnalato, la Russia adotterà una linea più rigida nei colloqui sull'Ucraina. Allo stesso tempo, Peskov ha precisato che l'accaduto «non è in grado di minare la natura fiduciosa del dialogo instaurato tra i presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump », aggiungendo che «i presidenti mantengono la natura fiduciosa del loro dialogo e lo stanno portando avanti».

