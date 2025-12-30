La realtà schiaffeggia Schlein manette ai Pro Pal e Harvard | quindi oggi

Oggi, i recenti sviluppi politici, come le manette ai Pro Pal e le analisi di Harvard, riportano l’attenzione sulla situazione attuale. Come appassionato di sondaggi, noto spesso come i partiti usino i risultati per rafforzare la propria narrativa, anche quando i numeri sono minimi o discutibili. Questa dinamica evidenzia la complessità delle percezioni pubbliche e l’importanza di interpretare i dati con attenzione e senso critico.

Io sono un grande appassionato di sondaggi e ogni volta sorrido quando i partiti pubblicano questo o quel post per auto-incensarsi basandosi sulla prima rilevazione che dà loro un aumento di uno zerovirgola. Il punto è che tutti sanno che i sondaggi andrebbero letti sul lungo periodo, non nel breve, soprattutto se gli scostamenti sono minimi e spesso dipendono più dalle persone scelte per lo studio che da reali variazioni nelle intenzioni di voto. Quindi? Quindi oggi scopriamo che, analizzando i sondaggi di fine 2024 con quelli di fine 2025, il governo e Meloni non hanno perso consensi, come ci si aspetterebbe con l’andare avanti della legislatura e come è accaduto a tutti i predecessori, ma anzi hanno guadagnato un punticino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

