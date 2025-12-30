La rabbia di Lucarelli | Cacciato dal Parma senza motivo

Alessandro Lucarelli, ex difensore e capitano del Parma, esprime la sua delusione per essere stato allontanato dal club dopo 17 anni di militanza. In una dichiarazione, sottolinea come la sua lunga storia con i crociati meritasse un trattamento diverso, evidenziando il senso di ingiustizia provato. Questa vicenda ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, aprendo un dibattito sulla gestione delle carriere e delle relazioni nel calcio.

Lucarelli: “A Parma un legame oltre lo sport. Futuro a Livorno? Mai dire mai” - Dal fallimento al ritorno in Serie A, passando per le nuove sfide del futuro: la nostra intervista ad Alessandro Lucarelli, storico capitano ed ex dirigente del Parma Come si racconta una storia che ... gianlucadimarzio.com

Parma, perquisizioni a raffica della Gdf, altri 2 indagati. Lucarelli: 'Dopo Manenti, paghino tutti gli altri' - A Parma continua a regnare il caos, anche dopo la decisione di ieri del Tribunale di decretare il fallimento del club e nominatore le due persone responsabili dell'esercizio provvisorio fino al ... calciomercato.com

EX ROSSAZZURRI: Lucarelli torna ad allenare. E' il nuovo tecnico della Pistoiese - facebook.com facebook

