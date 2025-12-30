La provocazione di Tiziana Ferrario su Brigitte Bardot | Troppo clamore per la sua morte non è un merito essere belle

La recente discussione su Brigitte Bardot ha suscitato diverse opinioni, in particolare riguardo alla copertura mediatica della sua scomparsa. Tiziana Ferrario ha sollevato una riflessione sulla percezione della bellezza come merito, criticando il clamore attorno alla figura dell’attrice. Questa controversia evidenzia come le celebrazioni pubbliche possano essere interpretate in modo diverso, stimolando un dibattito sulla memoria e il valore delle icone del passato.

La scomparsa di Brigitte Bardot ha dominato le testate di tutto il mondo, ma non tutti hanno gradito l’omaggio corale tributato all’icona del cinema francese. Tiziana Ferrario, storico volto del giornalismo televisivo italiano, ha scelto i social media per esprimere un giudizio netto e controcorrente sulla figura della “B.B.” nazionale, mettendo in discussione le ragioni di tanta attenzione mediatica. Non si ha alcun merito nel nascere belli, come è toccato a #BrigitteBardot. Conta ciò che si fa nella vita. Lei ha fatto l’attrice,ha avuto successo e collezionato mariti, per il resto si è occupata dei suoi gatti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

