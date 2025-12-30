La Provincia di Arezzo designa i rappresentanti nel nuovo Consiglio delle Autonomie Locali della Toscana

Oggi, 30 dicembre 2025, l’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Arezzo si è riunita sotto la presidenza di Alessandro Polcri per eleggere i rappresentanti del territorio nel nuovo Consiglio delle Autonomie Locali della Toscana. Questa scelta è parte di un processo volto a rafforzare la collaborazione tra enti locali e Regione, garantendo una rappresentanza efficace e condivisa nel confronto istituzionale.

Si è riunita oggi, 30 dicembre 2025, l'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Arezzo, convocata dal presidente Alessandro Polcri, per procedere alla designazione dei rappresentanti del territorio provinciale nel nuovo Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Regione Toscana. La designazione è avvenuta nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale n. 26 del 2025, che disciplina la composizione del CAL, prevedendo componenti di diritto – tra cui il Presidente della Provincia e il Sindaco del Comune capoluogo – e componenti elettivi. Per la Provincia di Arezzo sono stati individuati quattro membri effettivi e quattro supplenti, in rappresentanza dei diversi ambiti territoriali.

