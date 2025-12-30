La Provincia di Arezzo designa i rappresentanti del territorio del nuovo consiglio delle autonomie locali della Regione

Il 30 dicembre 2025, la Provincia di Arezzo ha ufficialmente nominato i rappresentanti del territorio per il nuovo consiglio delle autonomie locali della Regione. Questa scelta riguarda i soggetti che rappresentano le istanze del territorio nel processo decisionale regionale, contribuendo a garantire un collegamento diretto tra i territori e le istituzioni regionali. La designazione riflette l’impegno della Provincia nel favorire un dialogo costruttivo e partecipato tra le diverse realtà locali.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – . Si è riunita oggi 30 dicembre 2025 l'Assemblea dei Sindaci, convocata dal Presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri per procedere alla designazione dei componenti chiamati a rappresentare il territorio provinciale nel nuovo Consiglio delle Autonomie Locali della Toscan a (CAL). La designazione è avvenuta nel rispetto delle procedure previste dalla normativa regionale, la legge n.26 del 2025, che vede dei componenti di diritto, tra i quali il Presidente della Provincia e del Sindaco del Comune di Arezzo, e dei componenti elettivi.

