La proposta | Riaprire il passaggio ciclopedonale attraverso il cortile di Palazzo Ducale
L'apertura del passaggio ciclopedonale attraverso il cortile di Palazzo Ducale mira a riqualificare il centro storico, favorendo una mobilità più sostenibile e migliorando la connessione tra le diverse aree cittadine. Questa iniziativa intende valorizzare il patrimonio storico, rafforzare il legame tra la città e l’Accademia militare, e contribuire a rivitalizzare il contesto urbano, rendendolo più accessibile e vivibile per residenti e visitatori.
Riaprire il cuore dell’Accademia militare per riconnettere la città e strappare corso Vittorio Emanuele II al declino. È questa la proposta lanciata da Vittorio Ballestrazzi, ex consigliere comunale e oggi vicepresidente del quartiere Centro storico, che chiede ufficialmente il ripristino del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
La Lega prosegue nella raccolta firme sulla sua proposta "di riaprire – ricorda il capogruppo comunale Albert Bentivogli – una... - facebook.com facebook
