La proposta | Riaprire il passaggio ciclopedonale attraverso il cortile di Palazzo Ducale

L'apertura del passaggio ciclopedonale attraverso il cortile di Palazzo Ducale mira a riqualificare il centro storico, favorendo una mobilità più sostenibile e migliorando la connessione tra le diverse aree cittadine. Questa iniziativa intende valorizzare il patrimonio storico, rafforzare il legame tra la città e l’Accademia militare, e contribuire a rivitalizzare il contesto urbano, rendendolo più accessibile e vivibile per residenti e visitatori.

