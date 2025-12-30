La Promessa anticipazioni 31 dicembre | Curro lascia la tenuta Cruz rischia la pena di morte
Nella puntata di domani della soap spagnola, Curro si rifugia da Ramona dopo un episodio umiliante da parte di Don Lorenzo, mentre una notizia inaspettata sconvolge la famiglia Luján. La puntata anticipa momenti di tensione e cambiamenti importanti per i personaggi, con sviluppi che influenzeranno il corso della vicenda.
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro trova rifugio da Ramona dopo l'umiliazione subita da Don Lorenzo, mentre una notizia shock travolge la famiglia Luján. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel tenta il tutto per tutto per non perdere Curro, ma Alonso mette il titolo nobiliare davanti agli affetti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
