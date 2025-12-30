La Pro Loco rielegge Paolo Faralli

La Pro Loco di Castiglion Fiorentino rinnova la propria guida con la rielezione di Paolo Faralli come presidente. L’assemblea dei soci, tenutasi domenica 28 dicembre presso il Centro Anziani, ha confermato il consiglio direttivo uscente, garantendo continuità nell’impegno a promuovere le attività e gli eventi del territorio. Questa scelta sottolinea l’apprezzamento per il lavoro svolto e l’importanza di mantenere un percorso stabile per il futuro dell’associazione.

Continuità alla guida della Pro Loco di Castiglion Fiorentino. L'assemblea dei soci, riunitasi domenica 28 dicembre presso il Centro Anziani, ha rinnovato il consiglio direttivo confermando integralmente la squadra uscente e ha rieletto all'unanimità Paolo Faralli alla presidenza dell'associazione. Per Faralli si apre così il quarto mandato consecutivo, dopo dieci anni alla guida della Pro Loco. Un esito che sancisce la volontà di proseguire lungo il percorso intrapreso negli ultimi anni, caratterizzato da un'intensa attività di promozione del territorio e da numerose iniziative di animazione culturale e sociale.

