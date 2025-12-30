La prima giunta regionale di Fico prende corpo | ecco i papabili assessori in Campania

30 dic 2025

La prima giunta regionale di Roberto Fico in Campania si sta definendo, con i nomi dei potenziali assessori ormai in fase di delineamento. Oggi, Fico dovrebbe ufficializzare la composizione della sua squadra di governo, segnando un passo importante nel percorso amministrativo della regione. La scelta dei membri della giunta rappresenta un momento chiave per l’attuazione delle politiche e delle strategie future in Campania.

Trovata la quadra sui nomi in giunta regionale. Roberto Fico oggi dovrebbe sciogliere la riserva sulla sua squadra di governo in Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

