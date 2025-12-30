La premier Meloni | Italia capofila in Europa sul Pnrr ricevuti finora 153,2 miliardi
L’Italia ha ricevuto dalla Commissione europea l’ottava rata del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro, portando a 153,2 miliardi complessivi le risorse finora ricevute. La decisione si basa su una valutazione positiva dei progressi fatti, con 32 obiettivi raggiunti, tra target e milestone. La premier Meloni ha sottolineato il ruolo del paese come leader in Europa nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
«Oggi l’Italia ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento dell’ottava rata del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro, a seguito della valutazione positiva del 1 dicembre scorso sul raggiungimento di 32 obiettivi, di cui 16 target e 16 milestone». E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. «Nella stessa giornata, l’Italia ha trasmesso alla Commissione anche la richiesta di pagamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
