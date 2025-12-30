La premier Meloni | Italia capofila in Europa sul Pnrr ricevuti finora 153,2 miliardi

L’Italia ha ricevuto dalla Commissione europea l’ottava rata del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro, portando a 153,2 miliardi complessivi le risorse finora ricevute. La decisione si basa su una valutazione positiva dei progressi fatti, con 32 obiettivi raggiunti, tra target e milestone. La premier Meloni ha sottolineato il ruolo del paese come leader in Europa nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

PNRR, l'Italia ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento dell'ottava rata: 12,8 miliardi di euro - La premier Meloni: "L'Italia si conferma capofila in Europa nell'attuazione del PNRR, sia per numero di obiettivi raggiunti sia per importo ricevuto"

Meloni sempre più apprezzata nel mondo, anche il Financial Times esalta la premier

Soddisfazione della premier Meloni per l'inchiesta che ha individuato finanziamenti dall'Italia diretti ai terroristi di Hamas

Gli auguri social della premier Meloni: 'Il presepe come valore e radici. È il simbolo che ci ricorda cosa sia il Natale'

