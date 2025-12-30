La polisportiva ha festeggiato il 73° anno di attività NatalArbor è sempre un grande successo | presenti oltre 150 atlete

La polisportiva ha celebrato il suo 73° anniversario, sottolineando l’impegno di oltre sette decenni dedicati allo sviluppo sportivo sul territorio. La tradizionale festa NatalArbor ha riscosso un notevole successo, con la partecipazione di oltre 150 atlete e sostenitori. Un’occasione per ricordare l’importanza della crescita sportiva e del coinvolgimento della comunità nel tempo.

Quasi 150 i presenti nei giorni scorsi al NatalArbor, la festa della società che da 73 anni porta avanti una preziosa attività giovanile (e non solo) sul territorio. Il ricavato delle offerte raccolte durante la serata sosterrà l'attività di Gast onlus, che consente a tanti ragazzi con disabilità di fare pratica sportiva. La serata ha viaggiato sui binari del gioco e della gioia di stare insieme, con una lotteria che ha distribuito premi a tutti. La società ha poi assegnato il premio Giulio Gioveni, istituito per ricordare lo storico dirigente scomparso nel 2021, un arborino dal cuore generoso, che da direttore sportivo guidò la Burro Giglio allo scudetto.

