La pallavolo dell’Argentia e i Beatles Un unico galà per la festa dei 60 anni

L’Argentia Pallavolo celebra i suoi 60 anni di attività, un traguardo importante per la società sportiva di Gorgonzola. In occasione di questa ricorrenza, si terrà un evento speciale che unisce la passione per la pallavolo e la musica, ricordando anche i 60 anni dal leggendario concerto dei Beatles in Italia. Un’occasione per condividere storia e cultura in un unico appuntamento, nel rispetto delle tradizioni e del territorio.

Sessantesimo anno di attività per l' Argentia Pallavolo, orgoglio gorgonzolese, sessant'anni dall'unico concerto italiano dei Beatles. E sessant'anni dall'"inizio carriera", proprio sotto quel palco, di un giovanissimo Marco Ferradini, beatlesiano di ferro. Tre anniversari, un solo Gran Galà, l'altra sera, un personaggio trait d'union, Carlo Balconi, presidente dell'Argentia Pallavolo, chitarra solista e front man della tribute band dei Beatles "Serie B.Tools Band", amico e collaboratore di Ferradini. Serata in due tempi: i festeggiamenti per il volley, la travolgente musica dei Fab Four. La pallavolo: "Una storia gloriosa, frutto della generosità e dell'impegno di tanti.

