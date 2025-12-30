La Palestina e la luminaria del vero Preghiera del solstizio d’inverno

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Palestina, simbolo di storia e speranza, si apre alla luce del solstizio d’inverno. In questo periodo, segnato dalla rinascita del sole, si riflette anche sulla forza della fede e della memoria. La preghiera del solstizio invita a riconoscere nella luce che ritorna un segno di continuità e di speranza, in un momento di quiete e riflessione nel cuore dell’inverno.

A Natale, nel cuore dell’inverno, il sole che si era fermato sul punto più basso dell’orizzonte terrestre comincia a risalire. E a Capodanno festeggiamo Giano, il dio bifronte delle porte . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

la palestina e la luminaria del vero preghiera del solstizio d8217inverno

© Cms.ilmanifesto.it - La Palestina e la luminaria del vero. Preghiera del solstizio d’inverno

Leggi anche: Perché il Solstizio d’Inverno è diventato il vero “Capodanno emotivo”

Leggi anche: Eventi di Natale e del Solstizio d’inverno: cosa fare nel weekend del 19, 20 e 21 dicembre 2025 a Milano e in Lombardia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Torino, diffidato il predicatore musulmano al Politecnico occupato: salta la preghiera. Presidente Crui Iannantuoni «Università luoghi laici» - La preghiera islamica programmata per il primo pomeriggio nell'aula magna del Politecnico di Torino, in questi giorni occupata dagli studenti pro Palestina, è stata annullata perché è arrivata la ... ilmessaggero.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.