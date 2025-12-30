La Palestina e la luminaria del vero Preghiera del solstizio d’inverno

La Palestina, simbolo di storia e speranza, si apre alla luce del solstizio d’inverno. In questo periodo, segnato dalla rinascita del sole, si riflette anche sulla forza della fede e della memoria. La preghiera del solstizio invita a riconoscere nella luce che ritorna un segno di continuità e di speranza, in un momento di quiete e riflessione nel cuore dell’inverno.

