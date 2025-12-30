La pace si allontana? La diretta con Alessandro Orsini

Alle 17, torna l’appuntamento settimanale con Sicurezza Internazionale, la rubrica in diretta con Alessandro Orsini. Oggi si parlerà della difficile trattativa di pace tra Russia e Ucraina, analizzando gli sviluppi recenti e le sfide in corso. Un’occasione per approfondire la situazione attuale e comprenderne le implicazioni, in un contesto di grande complessità e incertezza.

Alle 17 torna l'appuntamento con Sicurezza Internazionale, la rubrica settimanale in diretta con Alessandro Orsini dedicato oggi alla complicata trattativa di pace tra Russia e Ucraina

