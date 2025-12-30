La nuova truffa delle false richieste di pagamento | l' allerta della polizia postale

La polizia postale ha segnalato una nuova forma di truffa che utilizza false richieste di pagamento tramite il sistema PagoPa. In questi casi, i cittadini ricevono comunicazioni ingannevoli che richiedono pagamenti urgenti di debiti o multe inesistenti. È importante verificare sempre la provenienza delle richieste e diffidare di richieste improvvise o sospette, per evitare di cadere vittima di truffe online.

False richieste di pagamento inviate dal sistema PagoPa ai cittadini, a cui viene chiesto di saldare debiti o pagare multe con urgenza.É la nuova truffa segnalata dalla polizia postale, che spiega come in questi giorni siano "in corso campagne di phishing che utilizzano in modo fraudolento il.

