La nuova regola sul fuorigioco che potrebbe cambiare il calcio

La nuova proposta di modifica alla regola del fuorigioco mira a rendere il calcio più fluido e offensivo. L’obiettivo è favorire gli attaccanti e aumentare l’azione in campo, offrendo uno spettacolo più coinvolgente per i tifosi. Questa possibile revisione, attualmente in fase di valutazione, potrebbe influenzare significativamente il modo in cui si gioca e si interpreta il calcio.

La regola del fuorigioco, a breve, potrebbe cambiare. L'idea, infatti, sarebbe quella di favorire gli attaccanti e di rendere il gioco più spettacolare per il pubblico. Ad anticipare la possibile novità, in occasione del World Sport Summit che si sta svolgendo a Dubai, Gianni Infantino.

Fuorigioco, Infantino anticipa la rivoluzione: "Solo con l'attaccante oltre il difensore" - Il presidente Fifa rilancia la proposta di modificare il regolamento sull'offside e sulle interruzioni di gioco ... tuttosport.com

Presidente FIFA Gianni Infantino sul fuorigioco del futuro: "Tutto il corpo davanti per essere posizione irregolare" - Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha parlato di come potrebbe essere stravolta la regola del fuorigioco negli anni a venire. eurosport.it

