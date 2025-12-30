La nuova regola del fuorigioco proposta dalla FIFA cambia tutto | ecco la zona di tolleranza

La proposta del presidente della FIFA, Gianni Infantino, introduce una nuova interpretazione della regola del fuorigioco, modificando la zona di tolleranza. Questo cambiamento mira a ridurre le controversie legate alle decisioni millimetriche e a limitare le interruzioni durante le partite, contribuendo a un gioco più fluido e meno soggetto a errori di valutazione. Ecco cosa cambia e quali sono le implicazioni di questa novità.

Fuorigioco, cambia la regola? La proposta di Infantino: "In futuro solo con l'attaccante completamente oltre il difensore" - Il calcio è in continua evoluzione e, con esso, anche le sue regole che stanno cercando di rendere il gioco sempre più spettacolare e aumentare il numero dei goal durante le partite. msn.com

Infantino e la proposta sul fuorigioco che può cambiare tutto: "Voglio migliorare il calcio" - L'idea viene direttamente da Gianni Infantino, presidente della Fifa, in occasione del World Sport Summit che ... msn.com

