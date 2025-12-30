La nuova linea della tramvia di Firenze ecco come sarà

La nuova linea 3.2.2 della tramvia di Firenze collegherà piazza della Libertà a Rovezzano, contribuendo a migliorare la mobilità urbana. Con un investimento di 360 milioni di euro, l’opera sarà completata entro maggio 2029. Questa iniziativa mira a potenziare i collegamenti nel centro e nella periferia della città, favorendo uno spostamento più sostenibile e efficiente.

La linea 3.2.2 della tramvia di Firenze (qui l’articolo), da piazza della Libertà a Rovezzano, sarà realizzata entro maggio 2029 con un investimento di 360 milioni di euro. Questa la volontà di Palazzo Vecchio dopo l'approvazione di una delibera che dà il via libera alla contrattualizzazione dell'opera, e quindi alla partenza dei cantieri prevista per luglio 2026. La nuova linea avrà un tracciato di 6,1 chilometri e 15 fermate, col tratto dal quartiere delle Cure fino allo stadio Franchi senza pali per l'elettrificazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La nuova linea della tramvia di Firenze, ecco come sarà Leggi anche: Tramvia Firenze, la linea 3.2.2 prende forma: tra 4 mesi il progetto esecutivo. Rovezzano, 15 fermate e batteria Leggi anche: Firenze, tramvia e verde: nuova vita per piazza Beccaria Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Tramvia a Firenze: metà linea già con i binari, a Gavinana ora mesi difficili. Cantieri nei tempi, con il nodo del nuovo ponte; Tranvia Togliatti, iniziata la posa dei binari. Patané: Porterà 42mila passeggeri al giorno; Strade, salute e asili. La Regione spinge Firenze: Una visione strategica per il sistema tramvia; Capodanno a Firenze: Tramvia no-stop tutta la notte e potenziamento dei mezzi pubblici. Firenze, la tramvia arriverà a Rovezzano entro il 2029 - 2 della tramvia di Firenze, da piazza della Libertà a Rovezzano, sarà realizzata entro maggio 2029 con un investimento di 360 milioni di euro. msn.com

Tramvia, ok ai lavori da luglio per la tratta Libertà-Rovezzano - Questa la mission della sindaca Sara Funaro che stamani, con l'assessore alla mobilità Andrea ... msn.com

Tramvia a Firenze: metà linea già con i binari, a Gavinana ora mesi difficili. Cantieri nei tempi, con il nodo del nuovo ponte - 1, la linea che collegherà piazza della Libertà a Bagno a Ripoli? corrierefiorentino.corriere.it

La tramvia di Firenze è utile alla città?

Per lavori sulla nuova linea AV/AC, Rete Ferroviaria Italiana interromperà la circolazione su diverse tratte tra Brescia e Verona Porta Nuova dal 10 al 12 gennaio e dal 24 al 26 gennaio. #veronanetwork - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.