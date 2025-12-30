La nube tossica mediatica danneggia l' informazione democratica

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La diffusione di informazioni distorte eccessivamente negativa può compromettere la qualità del dibattito pubblico e minare il funzionamento di una società democratica. È importante mantenere un approccio equilibrato e critico, evitando il linguaggio accusatorio eccessivo. Solo attraverso un’informazione responsabile si può garantire un confronto civile e costruttivo, fondamentale per la crescita e la stabilità delle istituzioni democratiche.

Sono troppo laico e tollerante per non rabbrividire davanti agli autodafé inquisitoriali, alle autocritiche staliniane o alle sessioni di lotta maoiste; caldeggio molto, viceversa, gli esami di cos. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la nube tossica mediatica danneggia l informazione democratica

© Ilfoglio.it - La nube tossica mediatica danneggia l'informazione democratica

Leggi anche: Addio a Limes, geopolitica "nube tossica"

Leggi anche: In tre lasciano ‘Limes’. Argentieri: “Una nube tossica sull’Ucraina”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

nube tossica mediatica danneggiaLa nube tossica mediatica danneggia l'informazione democratica - I conduttori dei talk show, da Giovanni Floris a Bianca Berlinguer, credono di fare lo stesso mestiere di quando hanno iniziato. ilfoglio.it

Addio a Limes, geopolitica "nube tossica" - L'addio di Federigo Argentieri, Franz Gustincich e Giorgio Arfaras alla rivista di Lucio Caracciolo: "Bisogna fare scelte chiare, senza ambiguità sull'Ucraina". ilfoglio.it

In tre lasciano 'Limes'. Argentieri: "Una nube tossica sull’Ucraina" - Federigo Argentieri, professore di scienze politiche e direttore del Guarini Institute for Public Affairs della John Cabot University, è stato nel comitato redazionale di “Limes”, la rivista di ... adnkronos.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.