La nube tossica mediatica danneggia l' informazione democratica

La diffusione di informazioni distorte eccessivamente negativa può compromettere la qualità del dibattito pubblico e minare il funzionamento di una società democratica. È importante mantenere un approccio equilibrato e critico, evitando il linguaggio accusatorio eccessivo. Solo attraverso un’informazione responsabile si può garantire un confronto civile e costruttivo, fondamentale per la crescita e la stabilità delle istituzioni democratiche.

Sono troppo laico e tollerante per non rabbrividire davanti agli autodafé inquisitoriali, alle autocritiche staliniane o alle sessioni di lotta maoiste; caldeggio molto, viceversa, gli esami di cos.

Addio a Limes, geopolitica "nube tossica" - L'addio di Federigo Argentieri, Franz Gustincich e Giorgio Arfaras alla rivista di Lucio Caracciolo: "Bisogna fare scelte chiare, senza ambiguità sull'Ucraina". ilfoglio.it

In tre lasciano 'Limes'. Argentieri: "Una nube tossica sull’Ucraina" - Federigo Argentieri, professore di scienze politiche e direttore del Guarini Institute for Public Affairs della John Cabot University, è stato nel comitato redazionale di “Limes”, la rivista di ... adnkronos.com

In queste ore un incendio di enormi dimensioni sta interessando un capannone del Terminal Puglia (zona industriale di Rutigliano). Anche da Casamassima è ben visibile una gigantesca colonna di fumo nero. Per verificare che la nube tossica non abbia inter - facebook.com facebook

Federigo Argentieri, in fuga da Limes: «una nube tossica mediatica che avvelena il pubblico e finisce per influenzare anche la politica... Negli altri paesi europei... non c’è la carrellata di figure improponibili che oggi trovano grande spazio in certi programmi». x.com

