Federica Pellegrini e Matteo Giunta condividono un momento speciale durante le festività, segnato dalla loro prima notte natalizia da futuri genitori. Dopo la cena, un video intimo e una foto della futura mamma bis raccontano l’emozione di questo periodo, che anticipa l’arrivo di un nuovo membro della famiglia. Un Natale ricco di attese e di piccoli grandi momenti di gioia, da custodire nel cuore.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno vissuto un Natale speciale, il primo non ancora in quattro, ma quasi. La coppia ha annunciato solo poche settimane fa di essere in dolce attesa della seconda figlia, condividendo uno scatto tenerissimo in cui le loro mani si intrecciano sopra il pancione. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - La notte magica di Pellegrini e Giunta, il video dopo la cena e la bellissima foto della futura mamma bis

