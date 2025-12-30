La notte di De Rossi all’Olimpico | gesti sguardi e quel giro di campo che dice tutto

La notte di De Rossi all’Olimpico rappresenta un momento di grande significato emotivo. Tra gesti, sguardi e il consueto giro di campo, si percepisce un racconto silenzioso di emozioni profonde. Entrare nuovamente nello stadio che ha segnato la sua carriera non è un semplice ritorno, ma un gesto che parla di legami, ricordi e rispetto. Un’immagine che rimane impressa, fatta di gesti discreti e di un silenzioso riconoscimento.

C’è un modo tutto romano di entrare all’Olimpico: non è un ingresso, è un riconoscimento. De Rossi ci rientra da avversario, ma il corpo lo tradisce subito. Nel prepartita lo stadio gli dedica un video sui maxi schermi, e quando risale le scalette verso il campo gli occhi gli si fanno lucidi, come se la memoria avesse scelto l’attimo peggiore per presentarsi. Lo sguardo che prova a restare “professionale” e non ci riesce. In quei momenti non servono frasi: parla la faccia. De Rossi guarda in alto, poi abbassa lo sguardo, come se stesse trattando con un’emozione che conosce benissimo ma che non ha mai imparato a comandare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

