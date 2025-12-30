La ‘norma’ dell’1,85 che mette a rischio il futuro in biancorosso di Iñigo Asorey grande portiere dell’Atlético

L’attenzione si concentra sulla norma dell’1,85 metri che potrebbe compromettere il futuro di Iñigo Asorey, portiere dell’Atlético. La regola, al centro delle discussioni nel calcio iberico, mette a rischio la carriera di un giocatore considerato tra i più determinanti del torneo. In un contesto di grande interesse per la XXIX edizione de LaLiga FC Futures, si analizzano le implicazioni di questa normativa sullo sviluppo dei giovani talenti.

2025-12-29 23:36:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Sì dentro la XXIX edizione de LaLiga FC Futures L’MVP non è andato a un portiere, non sarà per meriti acquisiti Inigo Asorey sicuramente il giocatore più decisivo del torneo. Con le sue stoppate, certo, ma anche segnando uno storico gol dalla sua area nei quarti di finale contro i Juve. Contro il Real è diventato un gigante ai calci di rigore, fermandosi uno dopo l’altro. Ugo e un altro a Alex i due calciatori più pericolosi della squadra bianca. In finale ha sostenuto la sua squadra all’inizio, quando il Villarreal era riuscita a vincere meglio dell’Atlético, e alla fine, quando la squadra gialla ha spinto forte, cercando e addirittura meritando il pareggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

