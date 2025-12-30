La morte di madre e figlia per intossicazione alimentare | l' ipotesi della farina contaminata da veleno per topi

Un grave episodio di intossicazione alimentare ha causato la morte di madre e figlia a Campobasso. Le indagini si concentrano su una possibile contaminazione della farina, sospettata di contenere veleno per topi. Cinque medici dell’ospedale Cardarelli sono sotto indagine per omicidio colposo e lesioni colpose, mentre si cercano di chiarire le cause di questo tragico evento.

Cinque medici dell'ospedale Cardarelli di Campobasso sono indagati. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo e lesioni colpose. Stabile il padre ricoverato a Roma.

