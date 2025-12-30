Negli ultimi anni, sono aumentate le iniziative per acquistare case a prezzi simbolici nei borghi italiani. Spesso presentate come opportunità uniche, queste offerte nascondono aspetti meno noti e dettagli importanti da valutare. In questo articolo, analizziamo le informazioni essenziali per comprendere meglio questa tendenza e le reali possibilità di acquisto, offrendo una panoramica chiara e obiettiva su un fenomeno ormai diffuso.

Gratis per oggi i Dossier scelti da Voi lettrici e lettori: ripubblichiamo questo servizio di Ylenia Magnani, uno dei più letti nel 2025. Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico o regalare un abbonamento clicca. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - La moda di comprare casa a un euro: tutto quello che non vi hanno mai detto sui borghi "in saldo"

Leggi anche: Volevo comprare casa a un euro: ecco cosa ho scoperto nel borgo "in saldo"

Leggi anche: La verità oltre i miti: nutrizione e consapevolezza nel saggio “Quello che non ti hanno mai detto sul cibo e sull’integrazione” di Atanasio De Meo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Case a 1 euro: come funziona e dove si trovano (e quali obblighi ci sono per chi acquista)?; Isee, casa esclusa fino a 200mila euro per chi abita nelle città metropolitane: ecco cosa cambia (e per chi); Il top paillette da comprare per Capodanno è questo di Zara; 41 giochi da tavolo per adulti da avere a Capodanno (e perfetti per passare i pomeriggi d'inverno).

Case a 1 euro: come funziona e dove si trovano (e quali obblighi ci sono per chi acquista)? - Dall’obbligo di prendere la residenza nel Comune alla necessità di pagare la ristrutturazione completa fino a non vendere l’immobile per 5 anni. corriere.it