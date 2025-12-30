La metamorfosi di Meloni nella Manovra 2026 | addio sovranismo i soldi vanno alle armi

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Manovra 2026 segna un cambiamento nelle politiche di Meloni, con una riduzione delle priorità sul sovranismo e un incremento degli investimenti nelle forze armate. La proposta prevede un incremento minimo per i redditi medi e l'eliminazione delle tasse per le fasce più ricche, evidenziando un approccio più pragmatico e meno ideologico nella gestione economica del paese.

La "condottiera" diventa ragioniera: solo 18 euro al mese per i redditi medi e nessuna tassa per i ricchi. Il governo sacrifica scuola e ospedali per investire sul riarmo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Quanti soldi ci sono per comprare armi nella Manovra 2026 del governo Meloni

Leggi anche: Spesa militare da 12 miliardi, Meloni punta sulle armi nella Manovra 2026

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La metamorfosi di Meloni nella Manovra 2026: addio sovranismo, i soldi vanno alle armi.

metamorfosi meloni manovra 2026Manovra verso l’ultimo atto, al via il voto di fiducia alla Camera Manovra verso l’ultimo atto, al via il voto di fiducia alla Camera - Stasera a Montecitorio i deputati si esprimono sulla quarta legge di bilancio del governo Meloni, dopo l’approvazione del Senato: in serata la seduta fiume. repubblica.it

metamorfosi meloni manovra 2026Bilancio 2026 blindato: scontro su pensioni e sanità, Meloni accelera - Manovra di Bilancio 2026 al rush finale alla Camera: tempi stretti, fiducia annunciata e scontro politico su pensioni, sanità e tasse. tag24.it

metamorfosi meloni manovra 2026Tasse, bonus e misure per le famiglie: ecco la manovra Meloni, tutte le novità 2026 - La legge di bilancio vale circa 18,7 miliardi e il cuore politico è tutto nel taglio dell’Irpef per i redditi medi. today.it

La metamorfosi di Meloni nella Manovra 2026: addio sovranismo, i soldi vanno alle armi

Video La metamorfosi di Meloni nella Manovra 2026: addio sovranismo, i soldi vanno alle armi

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.