La metamorfosi di Meloni nella Manovra 2026 | addio sovranismo i soldi vanno alle armi

La Manovra 2026 segna un cambiamento nelle politiche di Meloni, con una riduzione delle priorità sul sovranismo e un incremento degli investimenti nelle forze armate. La proposta prevede un incremento minimo per i redditi medi e l'eliminazione delle tasse per le fasce più ricche, evidenziando un approccio più pragmatico e meno ideologico nella gestione economica del paese.

La "condottiera" diventa ragioniera: solo 18 euro al mese per i redditi medi e nessuna tassa per i ricchi. Il governo sacrifica scuola e ospedali per investire sul riarmo.

Bilancio 2026 blindato: scontro su pensioni e sanità, Meloni accelera - Manovra di Bilancio 2026 al rush finale alla Camera: tempi stretti, fiducia annunciata e scontro politico su pensioni, sanità e tasse. tag24.it

Tasse, bonus e misure per le famiglie: ecco la manovra Meloni, tutte le novità 2026 - La legge di bilancio vale circa 18,7 miliardi e il cuore politico è tutto nel taglio dell’Irpef per i redditi medi. today.it

La metamorfosi di Meloni nella Manovra 2026: addio sovranismo, i soldi vanno alle armi

