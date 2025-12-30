La metamorfosi di Meloni nella Legge di Bilancio 2026 | addio sovranismo i soldi vanno alle armi

La Legge di Bilancio 2026 segna una svolta nella strategia politica di Meloni, con un'impostazione più pragmatica e meno orientata al sovranismo. La nuova proposta prevede maggiori investimenti nelle difese e interventi fiscali mirati, tra cui un bonus di 18 euro al mese per i redditi medi e agevolazioni per i più ricchi. Un cambiamento che riflette un approccio più equilibrato e orientato alle priorità nazionali.

Manovra verso la fiducia alla Camera senza modifiche. Nel 2019 Meloni attaccava: “Dov’è la democrazia se il Parlamento non può discutere la legge di Bilancio?” - La legge di Bilancio verso l'approvazione senza modifiche alla Camera. ilfattoquotidiano.it

Cosa diceva Meloni sulla Manovra nell’audio del 2019 riprodotto in Aula: “Senza discussione non c’è democrazia” - In commissione Bilancio a Montecitorio il deputato Pd Claudio Mancini ha riprodotto un vecchio audio di Giorgia Meloni, che nel 2019 contestava dall'opposizione ... fanpage.it

Responsabilità, serietà, conti in ordine. Le parole d'ordine del Governo Meloni somigliano più a quelle del suo predecessore Draghi, quando era lei era all'opposizione e tuonava contro i tecnocrati di Bruxelles. Ascolta il nuovo episodio di Scanner, il podcast d - facebook.com facebook

