La metamorfosi di Meloni nella Legge di Bilancio 2026 | addio sovranismo i soldi vanno alle armi
La Legge di Bilancio 2026 segna una svolta nella strategia politica di Meloni, con un'impostazione più pragmatica e meno orientata al sovranismo. La nuova proposta prevede maggiori investimenti nelle difese e interventi fiscali mirati, tra cui un bonus di 18 euro al mese per i redditi medi e agevolazioni per i più ricchi. Un cambiamento che riflette un approccio più equilibrato e orientato alle priorità nazionali.
La "condottiera" diventa ragioniera: solo 18 euro al mese per i redditi medi e nessuna tassa per i ricchi. Il governo sacrifica scuola e ospedali per investire sul riarmo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La metamorfosi di Meloni nella Manovra 2026: addio sovranismo, i soldi vanno alle armi.
