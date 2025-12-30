La Meloni parla di te I dialoghi a casa Hannoun | le intercettazioni

Le intercettazioni delle conversazioni a casa Hannoun rivelano come, il 18 ottobre 2001, si siano intrecciati i rapporti tra politica e finanziamenti italiani ad Hamas. Un episodio che emerge dalle carte dell’inchiesta, offrendo uno sguardo sui dialoghi e le dinamiche di quel periodo. Questo approfondimento analizza i contenuti e il contesto di quell’anno, evidenziando come le parole e gli eventi possano influenzare la comprensione di una vicenda complessa e delicata.

