La Meloni parla di te I dialoghi a casa Hannoun | le intercettazioni
Le intercettazioni delle conversazioni a casa Hannoun rivelano come, il 18 ottobre 2001, si siano intrecciati i rapporti tra politica e finanziamenti italiani ad Hamas. Un episodio che emerge dalle carte dell’inchiesta, offrendo uno sguardo sui dialoghi e le dinamiche di quel periodo. Questo approfondimento analizza i contenuti e il contesto di quell’anno, evidenziando come le parole e gli eventi possano influenzare la comprensione di una vicenda complessa e delicata.
C’è una data che torna come una cicatrice, nelle carte dell’inchiesta sui fondi italiani ad Hamas: 18 ottobre 2001. Un mese dopo le Torri Gemelle. È in quel momento che, secondo gli investigatori, parte il flusso di denaro verso l’organizzazione terroristica palestinese. Non un’elemosina occasionale, ma un sistema. Un meccanismo rodato, mimetizzato dietro la solidarietà verso l’incolpevole popolo palestinese, costruito su sedicenti associazioni «benefiche» e alimentato per oltre vent’anni attraverso una rete di triangolazioni internazionali. Vent’anni di finanziamenti, nascosti sotto la coperta dell’aiuto umanitario, mentre i terroristi di Hamas costruivano arsenali, addestravano miliziani e preparavano il massacro del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Roberto Palumbo, chi è il primario 'rockstar' arrestato. Le carte di credito, la casa, l'auto, le intercettazioni: «Te godi la vita»
Leggi anche: “Noi ci sacrifichiamo coi soldi, loro mettono il sangue”: le intercettazioni di Hannoun e i fondi a Hamas
L’EDICOLA, La Stampa: “Ucraina, Trump alza la voce”. Il Corriere: “Mosca accusa, gelo sulla pace”. Il Fatto: “Sabotaggio alla pace: 91 droni su casa Putin”.
“Io e Giorgia abbiamo dato fuoco a casa. Scappammo via in mutande e canottiera. La separazione da Lollobrigida? Amore finito, avremmo dovuto farlo prima”: così Arianna Meloni - “Tra video di uccellini e ‘liti’ con la sorella per il burraco, prova a minimizzare il ruolo“: così Dagospia rilancia l’intervista rilasciata da Arianna Meloni a Panorama. ilfattoquotidiano.it
Schlein sfida Meloni “Uniti per mandare a casa destra e vincere elezioni” - ROMA (ITALPRESS) – “E’ tempo che l’Italia ricominci a sognare e a sperare. iltempo.it
Parla Manfredi: “Il Pd non è pronto contro Meloni. Le primarie non servono. Schlein Il programma prima del premier”. Di Carmelo Caruso - facebook.com facebook
Parla Manfredi: “Il Pd non è pronto contro Meloni. Le primarie non servono. Schlein Il programma prima del premier”. Di @carusocarmelo x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.