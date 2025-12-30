La manovra vista da destra e spiegata bene settore per settore da Roccella a Delmastro a Bignami

Un’analisi approfondita della manovra governativa, illustrata da esperti di diversa collocazione politica, tra cui Roccella, Delmastro e Bignami. Viene esaminato come le misure influenzano famiglie, imprese, sanità e occupazione, con particolare attenzione al taglio del cuneo fiscale per i ceti medi, al sostegno alla natalità e al lavoro, e agli incentivi per chi investe e produce. Un quadro chiaro e dettagliato delle principali novità introdotte.

Famiglie, imprese, sanità, taglio del cuneo fiscale per i ceti medi, sostegno alla natalità e al lavoro, supporto a chi investe, produce e crea occupazione. "Una manovra seri e responsabile", commenta la premier Meloni dopo l'ok definitivo alla legge di Bilancio. Ma dove sarà questo "disastro" di cui blaterano le opposizioni? Si tratta di una manovra che pure in una congiuntura internazionale complicata "contribuisce a portare definitivamente in sicurezza i conti dello Stato; e quindi ad alleggerire le giovani generazioni dalla zavorra del debito pubblico; e a liberare energie economiche per investimenti per il futuro".

