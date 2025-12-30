La Camera dei deputati ha approvato definitivamente la Legge di bilancio, nota come manovra, per un importo di 22 miliardi di euro. La premier Meloni ha sottolineato come questa misura rappresenti un passo verso un’Italia più solida e competitiva. La manovra comprende diversi interventi e provvedimenti strategici, segnando un momento importante per le politiche economiche del paese.

Con l’ultimo via libera la Camera dei deputati ha detto sì alla Legge di bilancio, la cosiddetta manovra, dal valore complessivo di 22 miliardi. È la prima Legge degli ultimi anni a non fare ricorso al deficit, dunque al debito pubblico, ed a finanziarsi solamente con fondi reali. L’obiettivo del governo di Giorgia Meloni è quello di stabilizzare i conti pubblici una volta per tutte, e provare ad uscire dalla procedura d’infrazione europea che continua a pesare sull’Italia. Il via libera ha però scatenato le opposizioni che hanno alzato in Aula i cartelli “ Disastro Meloni ” e “ Vendesi ”. “ Fino a pochi anni fa questo parlamento poteva esaminare discutere, emendare e votare. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - La manovra è legge tra i cartelli “Disastro” e “Vendesi”, la premier Meloni: “Un’Italia più solida e competitiva”. Tutti i principali provvedimenti

Leggi anche: La Manovra è legge. Meloni: "Avanti per un'Italia più solida e competitiva"

Leggi anche: Manovra, ecco i provvedimenti principali della Legge di Bilancio 2026 INFOGRAFICA

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La Camera approva la manovra, via libera definitivo. Schlein: 'Sbagliata e di austerità' - La maggioranza difende il provvedimento (ANSA) ... ansa.it