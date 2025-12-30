La Manovra è legge Meloni | Avanti per un' Italia più solida e competitiva

La Manovra è diventata legge con l'approvazione della Camera, che ha votato a favore con 216 sì. I voti contrari sono stati 126, mentre gli astenuti sono stati 3. Con questo voto, si conclude il percorso legislativo della legge di Bilancio, segnando un passaggio fondamentale per le politiche economiche e finanziarie del Paese. La legge mira a rafforzare la stabilità e la competitività dell’Italia.

Via libera della Camera alla Manovra con 216 sì. I voti contrari sono stati 126, gli astenuti 3. Si tratta del via libera definitivo da parte del Parlamento alla legge di Bilancio. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri ad ottobre, modificato in commissione al Senato e arrivato blindato a Montecitorio, diventerà così legge. Meloni: "Manovra seria e responsabile". "Il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2026. È una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità ", ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni dopo il via libera definitivo alla Camera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

