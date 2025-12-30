La Manovra è legge Meloni | Avanti per un' Italia più solida e competitiva
La Manovra è diventata legge con l'approvazione della Camera, che ha votato a favore con 216 sì. I voti contrari sono stati 126, mentre gli astenuti sono stati 3. Con questo voto, si conclude il percorso legislativo della legge di Bilancio, segnando un passaggio fondamentale per le politiche economiche e finanziarie del Paese. La legge mira a rafforzare la stabilità e la competitività dell’Italia.
Via libera della Camera alla Manovra con 216 sì. I voti contrari sono stati 126, gli astenuti 3. Si tratta del via libera definitivo da parte del Parlamento alla legge di Bilancio. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri ad ottobre, modificato in commissione al Senato e arrivato blindato a Montecitorio, diventerà così legge. Meloni: "Manovra seria e responsabile". "Il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2026. È una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità ", ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni dopo il via libera definitivo alla Camera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Legge finanziaria, l’Europa promuove l’Italia e il governo Meloni: “Manovra giusta e equilibrata”
Leggi anche: Legge di Bilancio 2026: più soldi per famiglie, sanità e imprese. Meloni: «Manovra seria e concreta»
Legge di Bilancio 2026, ecco il testo definitivo; Manovra da 22 miliardi c' è il via libera Pensioni casa tasse e bonus | tutte le novità | Sanità cosa cambia su medici e vaccini; Renzi | Il dibattito sulla manovra è durato meno di un concerto di Baglioni; Liris FdI sulla Manovra | L’Italia è un modello di eccellenza nella gestione dei conti.
Meloni, manovra seria e responsabile in un contesto di limitate risorse - È una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fonda ... ansa.it
La Camera approva la manovra, via libera definitivo. Meloni: 'Seria e responsabile' - Si tratta del via libera definitivo da parte del parlamento alla legge di Bilancio. ansa.it
Manovra 2026, tutti i nuovi bonus approvati nella legge di bilancio del governo Meloni - Dai bonus casa alla carta Valore per i neodiplomati e fino ai 1 ... fanpage.it
Il mio parere sulle improbabili modifiche proposte dalla sinistra alla Legge di bilancio. Indovinate un po’… #lega #politica #centrodestra #italia #manovra - facebook.com facebook
#tagadala7 Luca Boccoli (Avs) sulla legge di bilancio: "È una manovra inutile" x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.