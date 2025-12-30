La Manovra è legge Ceto medio casa lavoro e pensioni | tutte le misure

La Manovra è diventata legge dopo l’approvazione definitiva alla Camera, con 216 voti favorevoli. La legge interviene su temi chiave come il ceto medio, la casa, il lavoro e le pensioni, definendo le nuove misure per il prossimo anno. Questa approvazione rappresenta un passo importante per le politiche economiche e sociali del paese, con effetti diretti sulla vita quotidiana dei cittadini.

Dopo il voto di fiducia di ieri, la Camera ha dato il via libera finale alla manovra con 216 sì, 126 no e 3 astenute. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri ad ottobre, modificato in commissione al Senato e arrivato blindato a Montecitorio, diventerà così legge. La manovra appena approvata "concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità", sottolinea il presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X. "Proseguiamo nel percorso di riduzione dell'Irpef per il ceto medio, nel sostegno alla natalità e al lavoro, nel rafforzamento della sanità pubblica e nel supporto - prosegue la premier - a chi investe, produce e crea occupazione".

La Manovra 2026 è legge: cosa cambia, chi ci guadagna e chi ci perde - Dagli incentivi alle aziende al taglio dell’Irpef, dalla nuova rottamazione alle pensioni più lontane, fino alle novità sull’Isee e sulla casa: tutte le misure della manovra spiegate in modo semplice ... today.it

Manovra 2026: taglio IRPEF per il ceto medio e risorse per famiglie, imprese e sanità - Oltre 1,5 miliardi sono destinati al pacchetto famiglia, con interventi su assegni, bonus e congedi parentali. giornaledipuglia.com

