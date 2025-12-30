La manovra colpisce famiglie e lavoratori

La manovra proposta presenta un quadro tecnico corretto, ma si distingue per un approccio politicamente limitato e un aumento della pressione fiscale a livello locale. Questa scelta avrà conseguenze dirette su famiglie e lavoratori, che potrebbero sentirne gli effetti nel quotidiano. Un'analisi equilibrata permette di comprendere le reali implicazioni di questa politica fiscale, evidenziando la necessità di un bilanciamento tra stabilità economica e tutela dei cittadini.

Un bilancio tecnicamente corretto, ma politicamente rinunciatario e, soprattutto, segnato da un inasprimento della pressione fiscale locale. È questo il cuore della critica espressa dal gruppo di opposizione ' Alternativa per Granarolo ', Pino Minissale, in consiglio comunale durante la discussione sul Bilancio di previsione 2026-2028 e sul Documento unico di programmazione (Dup). Il punto più contestato riguarda la manovra sulle aliquote Irpef. Secondo il consigliere: "Il provvedimento colpisce duramente i cittadini con redditi fino a 28mila euro, attraverso l'innalzamento dell'aliquota sul primo scaglione e il mantenimento di una soglia di esenzione ferma a soli 12mila euro.

Fisco, lavoro, imprese e famiglie: le principali novità in manovra - (Adnkronos) – Il taglio delle tasse al ceto medio e la rottamazione delle cartelle, le pensioni e le misure per il lavoro e le imprese, tra le principali misure in manovra. msn.com

Manovra 2026, cosa cambia davvero: maxi bonus casa, rottamazione delle cartelle e nuovi aiuti alle famiglie - Un mosaico di incentivi, agevolazioni e nuove regole fiscali: così si presenta la Manovra 2026 che coinvolge famiglie, lavoratori e imprese. greenme.it

