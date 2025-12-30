La Magia della Befana | una grande avventura per tutti al Lago delle Lame

Scopri la magia della Befana al Lago delle Lame, un evento di tre giorni dedicato a tutta la famiglia. Un’occasione per immergersi in un’atmosfera autentica, tra tradizioni, ascolto e momenti di serenità. Un’esperienza semplice e coinvolgente, pensata per riscoprire il valore della condivisione e dei piccoli grandi sogni, in un contesto naturale e accogliente.

Grande avventura al Lago delle Lame con la magia della Befana: tre giorni per tornare a respirare, ascoltare e sognare.In un tempo in cui tutto corre veloce, in cui il contatto con la natura si fa sempre più raro e l'immaginazione rischia di essere soffocata dalla quotidianità, il Lago delle Lame.

