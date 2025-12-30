La scoperta del decesso di Luna Falchi, 26 anni, avvenuta nella sua abitazione di Siena, ha sconvolto la comunità. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause del decesso, al momento ancora ignote. Questo episodio solleva interrogativi sulle circostanze e le eventuali responsabilità, mentre la città si prepara ad affrontare un nuovo anno. Di seguito, i dettagli e le prime ipotesi emerse dagli approfondimenti in corso.

Siena, 30 dicembre 2025 – Urla di disperazione che spezzano una mattina sonnolenta. Poche auto in giro, la città si muove a scartamento ridotto, come sempre prima di accogliere il nuovo anno. Grida che raccontano di aver udito alcune famiglie che vivono nella case popolari di via Bernardo Tolomei. Palazzine a mattoncini, ben tenute. La tragedia in casa, Luna aveva 26 anni. Tanti erano a lavoro, molti ancora dormivano. Chi è più avanti con gli anni non si è proprio accorto della tragedia nella casa quasi in fondo al porticato dove viveva ormai da diversi mesi Luna Falchi. Aveva compiuto 26 anni il 25 ottobre scorso, diplomata all’Istituto Caselli e adesso lavorava in un locale della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La madre trova la figlia morta in casa, Luna Falchi aveva 26 anni. Le indagini e le ipotesi sul decesso

