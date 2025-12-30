Vincenzo Calafiore 30 Dicembre 2025 “ parla, senza guardarti. Non abbassa gli occhi, semplicemente li tiene fissi più in là, dove è inutile attenderlo. Guarda il mondo da dentro i suoi occhi. “ ( Vincenzo Calafiore ( Il ladro di Coriandoli ) “ Non è un semplice leggere,è la ricerca della non concretezza, perché questa non porta alla felicità, porta appena a un passo. Non c’è concretezza, nei miei scritti così pure nei miei sogni; per questo i miei personaggi sono sognatori e stravaganti, stralunati, sfumati negli orizzonti e vivono ai limiti, ove il mare incontra la terra. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Leggi anche: Violenta rissa fuori dal luna park, paura poco dopo la mezzanotte. Al vaglio le riprese delle telecamere

Leggi anche: Luna piena oggi 7 ottobre 2025: perché si chiama Luna del Raccolto e del Cacciatore

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Capodanno senza botti, Enpa: “Non è una rinuncia, è una scelta di responsabilità”. A mezzanotte brindiamo. Loro vanno in panico.; Calendario lunare di gennaio 2026: c'è la Luna Piena del lupo; Messa di Mezzanotte a Collemaggio: l’Arcivescovo presiede la celebrazione della Natività; La Luna Del Mese - Dicembre 2025.

E’ pratese la “Luna di Mezzanotte”. In scena la commedia brillante della compagnia del Gruppo 7 - Il debutto, il 31 gennaio scorso e domani, sabato 18 aprile, tornerà in scena al teatro Kolosseum in via delle Gardenie. notiziediprato.it

Luna di mezzanotte, fuori l’acoustic session di Antonio Pignatello [VIDEO] - ” il ... lopinionista.it

‘Luna di mezzanotte’, terzo brano progetto Acoustic session in the wood - Tratta dall’album ‘Se ci credi’, l’ultimo lavoro del cantautore irpino Antonio Pignatiello, la canzone ... expartibus.it

Groove di Mezzanotte

Capodanno a Imperia, botti consentiti solo tra mezzanotte e l’una Leggi l'articolo: https://www.lavocediimperia.it/2025/12/29/leggi-notizia/argomenti/attualita-5/articolo/capodanno-a-imperia-botti-consentiti-solo-tra-mezzanotte-e-luna.html - facebook.com facebook