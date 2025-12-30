La logistica nel centri storici | il progetto di Bologna

Il centro storico di Bologna, tra i più estesi d’Europa, rappresenta un patrimonio di architettura e storia. La gestione della logistica in quest’area richiede soluzioni attente per preservare l’integrità urbana e garantire la qualità della vita. Il progetto di Bologna mira a ottimizzare il traffico e la movimentazione delle merci, rispettando le caratteristiche di un contesto storico unico e fragile.

Bologna vanta uno dei centri storici medievali più grandi d'Europa, una piccola " città nella città " ricca di portici, strade acciottolate e vicoli storici che hanno conservato l' aspetto originale. L'area adiacente a Piazza Maggiore, denominata " Il Quadrilatero " che anticamente era la sede delle principali corporazioni cittadine, è senza dubbio la più caratteristica. Qui si può passare attraverso alcune delle strade più suggestive, come la famosa via degli Orefici, o anche via Pescherie Vecchie e via Drapperie, piccoli vicoli piuttosto stretti ma molto animati, dove è possibile trovare botteghe che vendono prodotti tipici ma anche osterie e ristoranti che offrono le migliori pietanze della cucina regionale.

