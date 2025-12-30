La legge sul fine vita Toscana promossa a metà la Consulta | testo legittimo

La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della legge toscana sul fine vita, giudicandola conforme alla Costituzione. Pur con alcune modifiche, il testo si inserisce nell’ambito della potestà legislativa regionale in materia di salute, finalizzata a garantire un’assistenza uniforme e organizzata per coloro che desiderano l’aiuto nella fase finale della vita. La sentenza sottolinea il ruolo della regione nel regolamentare questa delicata materia.

Firenze, 30 dicembre 2025 – La legge toscana sul fine vita non è illegittima. A scriverlo nero su bianco è la Corte Costituzionale, che nella sua sentenza pubblicata ieri ha ritenuto che, pur con qualche taglio chirurgico, nel suo complesso il testo sia riconducibile all’esercizio della potestà legislativa di una Regione in materia di tutela della salute e persegua la finalità di “dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che chiedano di essere aiutate a morire”. Legge toscana sul fine vita, la Corte Costituzionale: “Non è illegittima, ma varie parti violano le competenze statali” La Consulta con la sua decisione respinge le censure presentate dal governo rivolte all’interno impianto normativo, ma al tempo stesso dichiara illegittime alcune disposizioni che “violano competenze statali”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

