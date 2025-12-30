La legge di Bilancio si avvicina alla sua fase finale, con l’approvazione della fiducia ottenuta dal governo. Dopo il voto di martedì 30 dicembre alla Camera, si attende il voto definitivo, segnando un momento importante per l’iter legislativo. La discussione si svolge in un contesto di attenzione politica, tra fiducia e tensioni, mentre si avvicina il traguardo di una delle leggi più rilevanti dell’anno.

La Manovra vede la linea del traguardo. Dopo l’approvazione della fiducia – incassata dal governo con 219 voti favorevoli e 125 contrari – la Camera si prepara al voto definitivo sulla legge di Bilancio, previsto oggi, martedì 30 dicembre, intorno all’ora di pranzo. Il testo, già licenziato dal Senato prima di Natale, è approdato a Montecitorio in forma blindata, senza possibilità di modifiche, per evitare il rischio dell’esercizio provvisorio. Il passaggio parlamentare è stato accompagnato da forti tensioni politiche. Le opposizioni hanno denunciato un dibattito mortificato e un Parlamento ridotto al ruolo di semplice ratificatore, dopo una discussione lampo in Commissione e il ricorso alla fiducia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La legge di Bilancio si avvicina alla linea del traguardo tra fiducia e tensioni politiche

Leggi anche: Legge di Bilancio, ok del Senato alla "fiducia" con 113 voti favorevoli

Leggi anche: Manovra verso la fiducia alla Camera senza modifiche. Nel 2019 Meloni attaccava: “Dov’è la democrazia se il Parlamento non può discutere la legge di Bilancio?”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La legge di Bilancio si avvicina alla linea del traguardo tra fiducia e tensioni politiche; Manovra, sì del Senato alla fiducia al maxiemendamento; La Manovra 2026 arriva alla Camera, cosa succede ora e quando entrano in vigore tutte le novità; Legge di Bilancio, oggi la fiducia alla Camera, domani l’ok definitivo.

Tassazione criptovalute Italia: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2026 - Tassazione criptovalute Italia: novità Legge Bilancio 2026 su aliquote, dichiarazione e impatto immediato per investitori e startup. cryptonomist.ch