La guerra civile che sta dilaniando la destra trumpiana

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra civile all’interno della destra trumpiana evidenzia le tensioni crescenti tra i sostenitori di Donald Trump. Il movimento Make America Great Again, un tempo unito, si sta frammentando sotto la pressione delle divergenze interne. Questa spaccatura rispecchia i cambiamenti e le sfide che attraversano i gruppi politici di destra negli Stati Uniti, influenzando il panorama politico e le dinamiche future.

Il movimento Make America Great Again ha smesso di fingere unità e ha iniziato a dilaniarsi sotto i riflettori. È accaduto a Phoenix, durante AmericaFest, la più grande conferenza politica annuale del trumpismo. Un evento che mescola comizio, convention mediatica e raduno identitario della destra americana, organizzato da Turning Point USA, l’associazione fondata da Charlie Kirk, l’attivista politico assassinato il 10 settembre.  Sul palco si sono alternati alcuni dei nomi più influenti dell’universo trumpiano, ma invece di attaccare il Partito democratico hanno passato gran parte del tempo a colpirsi a vicenda. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

la guerra civile che sta dilaniando la destra trumpiana

© Linkiesta.it - La guerra civile che sta dilaniando la destra trumpiana

Leggi anche: Dalla chiave inglese ai “melonicidi”: l’Italia che si prefigura la guerra civile

Leggi anche: Nick Fuentes, l'intervista all'“antisemita più pericoloso d’America” che sta spaccando la destra USA

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Make anger great again | La guerra civile che sta dilaniando la destra trumpiana.

Nuova strage in Sudan, droni in attacco su civili: decine di morti, tra loro numerosi bambini - Non si ferma la sanguinosa guerra civile che dall'aprile 2023 sta dilaniando il Sudan in quella che è stata definita come la più grave crisi umanitaria del mondo. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.