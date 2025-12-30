la guerra civile che sta dilaniando la destra trumpiana

La guerra civile all’interno della destra trumpiana evidenzia le tensioni crescenti tra i sostenitori di Donald Trump. Il movimento Make America Great Again, un tempo unito, si sta frammentando sotto la pressione delle divergenze interne. Questa spaccatura rispecchia i cambiamenti e le sfide che attraversano i gruppi politici di destra negli Stati Uniti, influenzando il panorama politico e le dinamiche future.

Il movimento Make America Great Again ha smesso di fingere unità e ha iniziato a dilaniarsi sotto i riflettori. È accaduto a Phoenix, durante AmericaFest, la più grande conferenza politica annuale del trumpismo. Un evento che mescola comizio, convention mediatica e raduno identitario della destra americana, organizzato da Turning Point USA, l’associazione fondata da Charlie Kirk, l’attivista politico assassinato il 10 settembre. Sul palco si sono alternati alcuni dei nomi più influenti dell’universo trumpiano, ma invece di attaccare il Partito democratico hanno passato gran parte del tempo a colpirsi a vicenda. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

