La Grotta del Bambinello tra macerie e morti, all’interno della Chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio, è un’installazione dell’artista Antonio Massarutto. Nato come un gesto artistico, il presepe si trasforma in una riflessione critica sull’attualità, invitando i visitatori a confrontarsi con temi sociali e umanitari. Un’opera che, pur mantenendo la tradizione, si distingue per il suo approccio sobrio e articolato.
Un presepe che nasce come gesto artistico ma diventa, inevitabilmente, una presa di posizione. Anche quest’anno, all’interno della monumentale Chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio, l’artista cortonese Antonio Massarutto firma il “ Presepe Scomodo ”, un’installazione che affianca il tradizionale allestimento natalizio per proporre una riflessione diretta e senza mediazioni sull’attualità. Per Massarutto si tratta del quinto anno consecutivo di partecipazione a questo progetto, un’esperienza che l’artista racconta con un sentimento preciso: "Sono felice e onorato di poter realizzare anche quest’anno il presepe scomodo in un luogo così importante per Cortona, non solo dal punto di vista spirituale, ma anche artistico, storico e architettonico". 🔗 Leggi su Lanazione.it
